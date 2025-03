Terzotemponapoli.com - Nazionale, è l’ora di Buongiorno?

Ladi Luciano Spalletti perde Riccardo Calafiori, vittima di un infortunio al ginocchio sinistro. Il tutto è avvenuto nei minuti di recupero della gara persa ieri sera a San Siro per 2-1 contro la Germania nell’andata dei quarti di finale di Nations League. E quindi adesso scattadella titolarità di Alessandro, il grande escluso ieri contro il sodalizio teutonico., fuori Calafiori per infortunioCalafiori – si apprende – ha eseguito in tarda mattinata accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro riportato appunti nel finale di gara tra Italia e Germania. Il difensore è stato ritenuto indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica a Dortmund. Il calciatore è stato pertanto sconvocato e farà rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso.