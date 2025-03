Juventusnews24.com - Nations League, l’ex Juve Huijsen esordisce con la propria nazionale e celebra questo momento con un post molto toccante. Il messaggio – FOTO

di RedazionentusNews24, Deanha festeggiato sui social l’esordio con la Spagna attraverso un: ecco le sue paroleIeri è stata una serata speciale per Deandifensore dellaha esordito per la prima volta con la maglia della Spagna. Il suo coinvolgimento nella sfida contro l’Olanda per l’andata dei quarti di finale diè stato festeggiato attraverso unsocial, pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole. Visualizzasu InstagramUncondiviso da Dean(@dean– «È un sogno che diventa realtà debuttare con ladel mio paese. Ci vediamo domenica, Spagna»Leggi suntusnews24.com