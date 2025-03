.com - Nations League, Italia-Germania 1-2: rimonta tedesca con Kleindienst e Goretzka

(Adnkronos) – All’non basta la “vampata” di Tonali in avvio, il primo round va alla. Di fronte ai 60mila di San Siro finisce 1-2: i tedeschino gli Azzurri nell’andata dei quarti die fanno zoom sulle Final Four del torneo, in vista del ritorno di domenica 23 marzo a Dortmund. Decidono le reti dinella ripresa. San Siro spinge gli Azzurri fin dal riscaldamento, regala applausi commossi al ricordo di Bruno Pizzul (celebrato con la proiezione di una storica telecronaca di un gol di Roberto Baggio a Usa ’94), si esalta per lo spettacolo pirotecnico che precede il fischio d’inizio ed esplode dopo 9’ per il gol di Tonali. Copione semplice: filtrante di Barella per Politano, tocco in area dell’attaccante e piattone del centrocampista, lucido nell’inserimento e spietato nel battere Baumann.