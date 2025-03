Ilprimatonazionale.it - Nations League, è un’Italia imperfetta: la Germania vince 2-1

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 21 mar – È “solo”, ma stiamo pur sempre parlando di Italia-. A San Siro, nell’andata dei quarti, gli azzurri si arrendono alla Mannschaft per 1-2. Ritorno domenica sera al Westfalenstadion di Dortmund, in palio la fase finale che si giocherà a inizio giugno. Ma andiamo con ordine.Italia-è sempre. Italia-Un secolo di sfide epiche. Dalla prima del gennaio 1923 – sempre a Milano – fino alla gara giocata ieri sera al Giuseppe Meazza. In mezzo, nel 1933, anche l’esordio ufficiale della radiocronaca: al Littoriale di Bologna fu la voce di Nicolò Carosio a inaugurare un nuovo (e autarchico) vocabolario calcistico. Quindi “la Partita del Secolo”, finali memorabili e semifinali storiche – 1982 e 2006, superfluo sottolinearlo.Uscita con le ossa rotte proprio dall’ultimo Europeo teutonico, la Nazionale di Luciano Spalletti ha ritrovato quindi una propria dimensione nello scivoloso gironcino di qualificazione, disputato tra settembre e novembre contro Francia, Belgio e Israele.