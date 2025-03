Terzotemponapoli.com - Nation League – L’Italia cade 1-2 contro la Germania

1-2 a San Sirolanel match d’andata dei quarti di finale di. Si complica di molto la strada per la Final Four di giugno.Gli azzurri partono col piede giusto e la sbloccano dopo appena 9? con un ispiratissimo Tonali. I tedeschi però la ribaltano nella ripresa grazie ai gol del neo entrato Kleindienst e di Goretzka, entrambi di testa. Domenica a Dortmund la sfida di ritorno, nella quale ai ragazzi di Spalletti servirà una vera e propria impresa per guadagnarsi la semifinale.LA CRONACA Laparte all’arrembaggio, si mette subito inllo del possesso, ma albasta un’accelerazione e dopo 9? è già avanti: splendido cambio di gioco di Bastoni per Barella, il centrocampista pesca in profondità Politano che crossa in mezzo e dopo una deviazione di Tah trova la conclusione a botta sicura di Tonali.