Dayitalianews.com - Napoli, tensione al corteo dei Campi Flegrei: scontri e proteste per l’emergenza bradisismo

Leggi su Dayitalianews.com

Si sono vissuti momenti didurante ilorganizzato dai Comitati deinel quartiere di Bagnoli. I manifestanti chiedevano un incontro con i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara, attesi in città per un convegno.con la polizia eacceseLe forze dell’ordine, con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini, hanno bloccato ilimpedendogli l’accesso alla Città della Scienza. In risposta, alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro gli agenti e acceso fumogeni, mentre la folla gridava: “Fateci passare!”. Tra i partecipanti non solo attivisti dei centri sociali, ma anche famiglie preoccupate per la crisi bradisismica in corso. Nonostante i tentativi, il blocco delle forze dell’ordine è rimasto saldo, lasciando passare solo i residenti.