Lapresse.it - Napoli, Tangenziale consegna mezzi speciali ai vigili del fuoco

Leggi su Lapresse.it

A seguito del protocollo d’intesa siglato tradi, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, la direzione Regionale deideldel Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Campania, e il Comando deideldi, si è svolta la cerimonia dideidi emergenza in dotazione ai VVF napoletani, presso il Comando Provinciale di via Leopoldo Tarantini.Alla cerimonia, che si è svolta presso il Comando Provinciale deidel, di, hanno partecipato tra gli altri il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo del Corpo Nazionale deidelEros Mannino, il Capo del DipartimentodelAttilio Visconti, il Direttore Regionale Campania Emanuele Franculli e l’Amministratore Delegato didi, Luigi Massa.