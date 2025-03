Spazionapoli.it - Napoli, svelato il motivo dell’amichevole con la Puteolana: il retroscena

Leggi su Spazionapoli.it

L’allenamento congiunto aveva un obiettivo ben preciso: spunta il, non ci sono dubbi.In questo finale di stagione Antonio Conte ha bisogno di tutti i suoi giocatori. Ricucire il gap ci tre punti con l’Inter non sarà facile, ma gli azzurri hanno quantomeno il dovere di dare il massimo fino alla fine. Il tecnico azzurro sa benissimo che ci sarà bisogno dell’apporto di tutto, soprattutto di quei giocatori che nell’ultimo periodo sono mancati e che, adesso, devono ritrovare condizione.Uno di questi è senza dubbio David Neres, fermo ai box dal 15 febbraio per un infortunio alla coscia e sulla via del rientro. L’esterno brasiliano dovrebbe tornare pienamente a disposizione di Antonio Conte nel big match in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali contro il Milan.Neres, l’amichevole era per lui: ilIlsta facendo tutto il necessario per farlo tornare in forma in vista di una sfida così importante.