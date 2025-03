Ilmattino.it - Napoli, stadio Maradona, ecco il piano per i Campi Flegrei: «Attivate otto vie di fuga»

Leggi su Ilmattino.it

Cosa si deve fare, come ci si deve comportare durante una scossa di terremoto mentre si sta assistendo a una partita delal? «Se non è possibile stare in piedi, cercare.