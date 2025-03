Napolipiu.com - Napoli saluta “Nennella”, simbolo della cucina partenopea

”,">piange la scomparsa di Concetta Cocozza, conosciuta da tutti come “”, storica figuraristorazione napoletana. Fondatrice dell’iconica Trattoria, nata nei Quartieri Spagnoli e successivamente trasferita in Piazza Carità, Concetta ha rappresentato per decenni un punto di riferimentotradizione culinaria.Con il suo spirito accogliente e verace, ha saputo creare un luogo unico, diventato tappa irrinunciabile per napoletani e turisti da tutto il mondo. La sua eredità è oggi custodita da figli e nipoti, che proseguono con amore il suo lavoro, portando avanti i sapori e i valorisua.I funerali si terranno domani alle ore 9:30 presso la chiesa di Santa MariaMercede. La trattoria resterà chiusa oggi e domani, in segno di lutto.