Puntomagazine.it - Napoli Rione Sanità: sorpresi con un’arma. tre giovani arrestati

. I tre, uno di loro con arma in pugno, alla vista degli agenti hanno immediatamente mostrato l’intenzione di avere uno scontro con la Polizia Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella serata del 19 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione, in concorso tra loro, tre napoletani dai 20 ai 23 anni, due dei quali con precedenti di polizia, anche specifici; il 20enne è stato, altresì, tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. A darne notizia una comunicazione della Questura di. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, in vico dei Venti, hanno notato tre ragazzi confabulare con fare circospetto all’interno del cortile di uno stabile nei pressi di un motociclo.