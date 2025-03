Serieanews.com - Napoli, nuovo obiettivo dall’Inter: sarebbe perfetto per il cambio modulo

Antonio Conte potrebbe restare ail prossimo anno, ma medita un: l’acquistoper lo switch potrebbe arrivare proprioper il(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un’immagine che riassume bene l’umore degli ultimi tempi a: Antonio Conte con le braccia larghe, a spiegare (più che a protestare) cosa non va. È accaduto anche a Venezia, dopo un pareggio che ha fatto rumore.Perché fermarsi contro la penultima in classifica, quando devi inseguire l’Inter di Simone Inzaghi, non è il miglior modo per lanciare un messaggio da Scudetto. Anche se, diciamolo, la successiva vittoria dei nerazzurri a Bergamo ha reso il distacco ancora più amaro.Ma non è il momento di mollare. Conte lo sa e medita di tornare al 4-3-3: questoè stato il piano A fin dall’estate, prima che gli infortuni costringessero il tecnico a ripiegare su altri schemi, come il 3-5-2 che ha comunque dato qualche risposta, specie grazie a un Giacomo Raspadori mai così dentro il progetto.