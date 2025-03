Napoli-Milan Conte avvisato | il messaggio rossonero

Leggi su Spazionapoli.it

Ilmanda un fortealdi Antonio, ora il tecnico dovrà rimboccarsi le maniche ancor di più.Ildeve smettere di pensare all’ossessione scudetto e iniziare ad immagazzinare punti. 5 pareggi nelle ultime 7 partite, numeri catastrofici per la macchina -quasi- perfetta di Antonio. Il prossimo avversario sarà il, che non perde al Maradona da troppo tempo.È arrivata ora di sfatare questo tabù, i rossoneri attendono il giorno della partita. Carichi come non mai. Gli azzurri hanno la possibilità di tornare alla vittoria dopo il brutto pareggio al Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Alessandro Florenzi, in un’intervista, ha parlato della prossima gara contro ildi Antonio.Florenzi sicuro: “ la gara colpuò darti tanto e toglierti tanto”Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sulla sfida al:“È una gara che può darti tanto e toglierti tanto.