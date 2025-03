Napolipiu.com - NAPOLI – Lorenzo Lucca, da spaesato al Maradona a obiettivo di mercato: Napoli e Inter pronte alla sfida

Leggi su Napolipiu.com

, daaldi">Quandomise piede per la prima volta sul prato del, il 27 settembre 2023, sembrava fuori contesto. In quella serata, l’Udinese fu travolta dalper 4-1, e il centravanti torinese, allorasua prima vera stagione in Serie A dopo l’esperienza all’Ajax, apparve timido e disorientato.Ma le cose sono cambiate. Come racconta Davide Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport,è tornato a Fuorigrotta il 9 febbraio scorso con un altro atteggiamento: più maturo, più determinato, più “dentro” al campionato italiano. Ha lottato, si è scontrato con Di, e ha dato la sensazione di essere cresciuto sotto ogni punto di vista. Una trasformazione che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di due big: