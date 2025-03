Spazionapoli.it - Napoli, l’esperimento di Conte nell’allenamento congiunto: c’entra Neres

Rivelazione a sorpresa dall’allenamentodi ieri contro la Puteolana:disu.Ilè sceso ieri in campo a Castel Volturno per un allenamentocontro la Puteolana, utile a mantenere in forma i calciatori rimasti in città durante la sosta per le nazionali.La gara ha visto in gol Ngonge e Simeone in casa azzurra ma, soprattuto, il ritorno in campo di Daviddopo l’infortunio. Riguardo il brasiliano, emerge anche un’ulteriore indicazione dal test di ieri.provain un ruolo diversoSecondo quanto riportato da “Repubblica“, infatti,avrebbe giocato in un ruolo e un modulo inedito:infatti lo avrebbe schierato sulla destra in un 4-2-3-1.ha provatoin un nuovo ruolo- LAPRESSE- spazio.itL’allenatore quindi ha sfruttato senza esitazione l’allenamentoanche per qualche prova rispetto a possibili nuove soluzioni.