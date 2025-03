Spazionapoli.it - Napoli, l’agente lancia la proposta: “Farebbe comodo a Conte”

Possibile ritorno in rosa,pensa al futuro e propone il calciatore: i dettagli.Il 30 giugno 2025 scadrà il prestito di un giocatore sul quale ilha provato a scommettere nell’agosto del 2023, salvo poi mandarlo in prestito per due volte in due squadre diverse. Si tratta di Walid Cheddira, attaccante marocchino classe 1998, attualmente in prestito all’Espanyol.Cheddira fu acquistato daldal Bari per circa 7 milioni di euro nell’estate di due anni fa, subito dopo la vittoria dello scudetto. Mandato quella stessa estate in prestito al Frosinone, con la maglia dei ciociari ha giocato 39 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 gol ed un assist nell’annata conclusa con la retrocessione in Serie B. Tornato alla corte di Antonio, ilha deciso di mandarlo nuovamente in prestito, questa volta in Spagna.