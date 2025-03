Puntomagazine.it - Napoli, Federico Cafiero De Raho e Evelina Christillin incontrano gli studenti del Cineforum Arci Movie

Proiezioni e dibattiti in occasione della Giornata della memoria per le vittime innocenti di mafiaProiezioni, incontri e seminari per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Adiverse iniziative dell’associazioneche, nel cinema Pierrot del quartiere Ponticelli, accoglie diversi ospiti tra cuiDeedchegliper parlare di diritti, legalità e giustizia.“Da molti anni proviamo a riattivare la memoria e a mettere in contatto il meglio del cinema di impegno civile, importanti testimoni e le scuole della nostra periferia. Glisono il punto di incontro di questa attività virtuosa che fa resistenza in una terra difficile e complessa come la nostra” dice Roberto D’Avascio, presidente di