Spazionapoli.it - Napoli, caso Rrahmani: arriva la rettifica social

Leggi su Spazionapoli.it

In casac’è stata unaimportante dello stesso. Iltornerà in campo domenica 30 marzo contro il Milan, dove dovrà cercare di tornare al successo. Indi mancata vittoria contro la squadra di Sergio Conceicao, visto anche il match casalingo dell’Inter contro l’Udinese, gli azzurri potrebbero vedere ancora più da lontano la vetta della classifica del campionato di Serie A. Nel frattempo, però, la giornata di oggi è stata contraddistinta dal. In mattinata di oggi, infatti, erano circolate alcune sue dichiarazioni nel post gara tra il suo Kosovo e l’Islanda.: “Intendevo dire preoccupazione, sono sempre pronto per ile per il Kosovo”Queste parole diindicavano una possibile pressione da parte deldi non fargli giocare il match di ieri con la sua Nazionale.