Napolipiu.com - NAPOLI – Beukema in cima alla lista per la difesa: il piano del ds Manna

Leggi su Napolipiu.com

inper la: ildel ds">Le idee sono chiare e il lavoro è già cominciato. Ilprepara il restyling del reparto arretrato in vista della prossima stagione e, come scrive Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, i primi passi sono stati mossi in direzione Empoli, dove è stato bloccato Luca Marianucci. Classe 2004, difensore centrale, Marianucci arriverà a giugno per una cifra vicina ai 9 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2030.Ma non finisce qui. Il vero nome forte sul taccuino del direttore sportivo Giovanniè quello di Sam, 26 anni, olandese, oggi colonna del Bologna di Italiano dopo essere stato lanciato da Thiago Motta. Approdato in Italia nel 2023 dall’AZ Alkmaar,ha conquistato in poco tempo la fiducia del club e degli addetti ai lavori, grazie a prestazioni solide, continuità e un profilo da leader difensivo.