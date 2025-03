Biccy.it - Nadia Rinaldi dimagrita: 86 kg persi, interventi e tradimenti subiti

Nelle ultime settimaneè stata più volte ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ed ha parlato del suo delicato percorso di dimagrimento. L’attrice è passata da 150 a 64 kg, ma ha specificato che gli 86 kgsono frutto di molti anni di sacrifici. L’ex naufraga ha anche aggiunto che una volta raggiunto il suo peso forma si è dovuta sottoporre ad un intervento per la rimozione della pelle in eccesso in alcune aree specifiche del corpo.“Negli anni ho subito una grande trasformazione fisica, sono tornata con il peso nella norma. Io pesavo 150 kg e sono arrivata a pesarne 64 adesso. Ho affrontato anche operazioni per togliere la pelle in eccesso. Anche il dopo non è semplice. Non si possono perdere così tanti kg in tre mesi. Io ho fatto un bel percorso che è iniziato molti anni fa, ma è stato un dimagrimento molto lento.