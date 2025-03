Notizieaudaci.it - Nadia Rinaldi, dal tradimento choc alla trasformazione fisica: ‘Persi 86 chili’

Negli ultimi mesi,è stata più volte ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona, dove ha condiviso dettagli del suo percorso di dimagrimento e riflessioni sulla sua vita privata. L’attrice, nota per la sua genuinità e sincerità, ha raccontato senza filtri il difficile percorso che l’ha portata a perdere 86 kg, passando da 150 kg a 64 kg.Un percorso di dimagrimento lungo e difficileIl dimagrimento dinon è stato frutto di soluzioni rapide, ma il risultato di anni di sacrifici e disciplina. Contrariamente a quanto si possa pensare, la perdita di peso non è avvenuta in pochi mesi, ma ha richiesto costanza e impegno.“Negli anni ho subito una grande, sono tornata con il peso nella norma. Io pesavo 150 kg e ora sono 64. È stato un percorso lungo, iniziato anni fa, ma molto lento”, ha spiegato l’attrice a La Volta Buona.