Abruzzo24ore.tv - Mutui in Abruzzo: rate mensili da 708 euro per una casa da 176.000 euro

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - In, per unadel valore di 176.000, la rata mensile del mutuo si attesta a 708, evidenziando le attuali condizioni del mercato immobiliare regionale. In, l'importo medio richiesto per un mutuo si aggira intorno ai 104.500, con una durata media del finanziamento di 25 anni. Per l'acquisto di una primadal valore di 176.000, considerando un tasso fisso del 2,45%, la rata mensile risulta essere di 708. La scelta del tasso fisso continua a prevalere tra i mutuatari abruzzesi, nonostante un lieve aumento dei tassi, attestandosi intorno al 4,75%, mentre i tassi variabili rimangono stabili al 4,25%. Questa preferenza è influenzata dalle recenti decisioni della Banca Centralepea e dall'andamento dell'inflazione, che hanno inciso sui costi di finanziamento degli istituti bancari.