Mutti sentenzia | Per lo scudetto lottano Inter e Napoli l’Atalanta paga questo aspetto

di Redazionenon ha dubbi sulle squadre che lotteranno per lo, sono. Aggiunge poi una sua considerazione suvenuto ai microfoni di Radio Marte l’ex allenatore di Atalanta e, Bortoloha detto la sua sulla lottae chi è secondo lui la squadra favorita per vincerlo. Ha poi parlato anche deldi Gasperini e ha fatto i complimenti al Inzaghi per come sta gestendo l’. Di seguito le dichiarazioni.PAROLE – «Sta dimostrando grande solidità e capacità di gestione, complimenti a Inzaghi perché mantiene sempre alta la capacità di essere sugli obiettivi. Ilperò deve provarci fino alla fine, nonostante non sia riuscito a dare qualcosa in più. A Venezia, ad esempio, dovevi vincere a tutti i costi. Per essere lì a competere con l’questi sono passaggi obbligati.