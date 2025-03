Cultweb.it - Musk portebbe accedere ai piani speciali di una potenziale guerra USA-Cina? Lo rivela il NYT, ecco cosa sappiamo

Elonvisiterà il Pentagono su invito del Segretario della Difesa Pete Hegseth. Il New York Times ha riferito che l’incontro includerà un briefing suimilitari degli Stati Uniti in caso di conflitto con la, un’informazione che ha sollevato ampie discussioni. Tuttavia, Donald Trump ha smentito il report, affermando che il temanon sarà nemmeno menzionato. Il Pentagono ha dichiarato che il focus dell’incontro sarà su innovazione e efficienza.Secondo fonti anonime, il briefing potrebbe contenere tra le 20 e le 30 slide su strategie militari. Sericevesse davvero accesso a questi documenti, si tratterebbe di un’espansione significativa del suo ruolo come consulente dell’amministrazione Trump. La sua posizione, però, solleva questioni di conflitto di interesse, dato che è CEO di Tesla e SpaceX, entrambe con interessi commerciali ine contratti con il Pentagono.