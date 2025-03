Musica | nuovo tour Doppia traccia della prog band PFM che prenderà il via ad aprile

Leggi su Ildenaro.it

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressivarock,ressive e classica in un’unica entità affascinante.Ogni suo concerto è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.Il” coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fanitaliana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti sarà diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove. quando. parte I”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.