Lapresse.it - Musica, la band P.A.O. al debutto con l’album ‘A Cuore Aperto’

Leggi su Lapresse.it

Venerdì 21 marzo esce su tutte le piattaforme digitali ‘AAperto,didellaP.A.O. nata dall’incontro tra il cantautore e chitarrista Antonio Pignatiello e il batterista Gianfilippo Invincibile. Tutti i testi e le musiche sono firmati da Antonio Pignatiello, la produzione artistica è curata da Filippo Gatti, la registrazione da Griffin Alan Rodriguez (bassista dellaBeirut).è stato mixato da Cesare ‘Mac’ Petricich (Negrita), il mastering eseguito da Mauri Mines e Cesare ‘Mac’ Petricich. La copertina delè stata creata da Federico Lopapa. Una raccolta composta da 9 brani dal forte impatto emotivo in cui la poesia si fonde ai suoni elettrici e all’urgenza espressiva di raccontare le difficoltà e le tensioni del nostro tempo. Canzoni intrise di metafore evocative e richiami letterari (Eugenio Montale, Umberto Saba, Zygmunt Bauman) ci conducono in un viaggio introspettivo che mette in luce le fragilità, le paure e le insicurezze dell’uomo contemporaneo.