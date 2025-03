Musica il Guardiano del Faro | Solamente Mia un viaggio emozionale tra passato e presente

Leggi su Ildenaro.it

Disponibile in radio e in digitale “Silamente mia” (Café Concerto/Pirames), il brano che segna il ritorno de ILdel, pseudonimo di Federico Monti Arduini.Dopo aver esplorato le sonorità del pianoforte nell’ultimo album “Il Venditore di Sogni”, uscito nel 2022, con questo nuovo brano Ildeltorna a suonare il Moog, marchio di fabbrica con cui ha segnato un’epoca siglando successi intramontabili come “Il Gabbiano Infelice” e “Amore Grande, Amore Libero”, della quale ricorrono i 50 anni.«Questo brano è nato all’improvviso, perché l’ha voluto lui – racconta Ildel– Io ho solo lasciato liberi di nascere ogni suono e ogni armonia cercando di trasmettere tutta la felicità che provavo nel sapere che stava incominciando un altro giorno insieme a Lei che è “mia!”.