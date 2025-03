Musica i Subsonica alla Casa della Musica | sold out l’unica tappa al Sud del Club Tour 2025

Leggi su Ildenaro.it

Dopo aver conquistato l’Europa con sei dateout, isono pronti a far vibrare l’Italia con il loro “”. E tra le tappe imperdibili, spicca Napoli, che sabato 22 marzoospiteràdata al Sud presso la.Reduce dal successo strepitoso neieuropei, la band torinese è pronta a regalare al pubblico italiano un’esperienza live indimenticabile, carica di energia e dei loro brani iconici. Dopo aver infiammato i palchi dei principali festival estivi e aver fatto il pieno di consensi in Europa, Samuel, Maxcci, Boosta, Ninja e Vicio tornano neiitaliani per unche si preannuncia esplosivo.Il “” sarà l’occasione perfetta per vivere da vicino la potenza e il caloreband, che dopo quasi 30 anni di carriera continua a trasmettere un’energia ineguagliabile dal vivo.