Musetti avanti a Miami il punto che fulmina Halys Baby Cinà il sogno finisce | Video

L'azzurro Lorenzoapproda ai sedicesimi di finale delOpen, secondo Masters 1000 della stagione, con un montepremi totale pari a 11.255.535 dollari, in corso sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Niente da fare, invece, per ilFederico, sconfitto dal più esperto Dimitrov. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 15esima forza del tabellone, nel suo debutto sui campi della Florida (al primo turno ha usufruito di un bye), si è imposto con non poca sofferenza sul francese Quentin, numero 57 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6 7-6 (4) 7-5. Al prossimo turnosfiderà l'ostico canadese Felix Auger-Aliassime, 19 Atp, oggi vincitore contro l'australiano Tristan Schoolkate, proveniente dalle qualificazioni, con un duplice 6-4. Rahh Quentinpeut avoir des regrets.