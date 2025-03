Ilrestodelcarlino.it - Mozione di ‘Unione Modena Civica’ su via Loda: "Pedoni a rischio, mancano i marciapiedi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La Provincia dimetta in sicurezza via, nel tratto compreso nel territorio comunale di Castelfranco. A chiederlo, con tanto dipresentata in consiglio provinciale, sono i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Francesco Spatafora, Elisa Rossini e Stefano Venturini, Germano Caroli (UnioneCivica), Giuseppe Vandelli (Lega) e Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia), facenti parte del gruppo di minoranza "UnioneCivica". "In particolare – spiegano i consiglieri - sono pervenute diverse segnalazioni in merito a situazioni di pericolo che i lavoratori non automuniti sono costretti ad affrontare quotidianamente per guadagnare l’accesso pedonale alla sede della cooperativa "Agrintesa". Non esiste un passaggio pedonale o una segnaletica a favore deiche sopraggiungono dalla fermata della corriera di via Beccaria direzione San Cesario.