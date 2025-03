Lanazione.it - Motori: Pharmanutra ancora a fianco della scuderia AF Corse, a bordo della Ferrari

Pisa, 21 marzo 2025 – Il Consiglio di amministrazione diS.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica il rinnovopartnership, per il terzo anno consecutivo, con il Team-AF, impegnato con i due prototipi ufficiali Hypercar499P nel FIA WEC 2025, il Campionato del Mondo Endurance che la scorsa settimana ha preso il via a Doha, in Qatar. Un evento - la 1812 km del Qatar - che ha subito premiato le prestazioni proprio delle due Hypercar, che hanno ottenuto una storica vittoria con l’equipaggio formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen sullanumero 50 (già vincitrice dell’ultima 24 Ore di Le Mans) e un terzo posto con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi sulla numero 51 (prima a Le Mans nel 2023).