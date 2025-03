Anteprima24.it - Moto contro tir nel Napoletano, muore centauro di 21 anni

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale mortale nella tarda serata di ieri a Volla, in provincia di Napoli, dove unciclista ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un tir. L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 108 di via Palazziello: il, un 21enne di origini moldave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, dove è deceduto per le gravi lesioni riportate.Nessuna lesione per l’uomo alla guida dell’autoarticolato. Sul posto si sono recati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, per i rilievi e le successive indagini.Entrambi i veicoli coinvolti nell’impatto sono stati sequestrati, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolotir neldi 21proviene da Anteprima24.