Mosca | da Ue pericolosa militarizzazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 All'indomani del Consiglio Ue che ribadisce "sostegno incrollabile" a Kiev, il Cremlino accusa l'Europa di "", "una tendenza molto, molto". Così il portavoce Peskov. "Naturalmente questo non ci avvicina in alcun modo alla distensione o al ripristino di una sfera di fiducia reciproca e non aggiunge sicurezza all'Europa", ha anche detto Peskov.assicura che "le forze armate si astengono dal colpire le infrastrutture energetiche" di Kiev e annuncia: nominati i negoziatori russi a Riad.