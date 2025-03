Anteprima24.it - Morto in un’azienda trasporti, il proprietario guidava la motrice

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono le indagini dei carabinieri di Maddaloni (Caserta) per ricostruire la cornice nella quale è avvenuto ieri l‘incidente sul lavoro costato la vita al 41enne Tommaso Geremia, rappresentante legale dell’azienda diFutura Srl, di proprietà dei Caturano, nota famiglia di imprenditori maddalonesi da sempre impegnati nel settore del trasporto merci. Titolare delle Futura è in particolare Luigi Caturano, che secondo quanto emerso dagli immediati accertamenti dei carabinieri, era alla guida dellae stava facendo retromarcia quando ha colpito Geremia. Sull’episodio la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sono in corso anche indagini sulla compagine societaria; nel dicembre 2020 la Futura Srl, in cui Geremia era socio, fu destinataria di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Frosinone per presunti legami con la camorra.