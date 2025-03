Dilei.it - Morto Davide Garufi, chi era il tiktoker 21enne vittima di odio sul web

Nel pomeriggio di mercoledì 19 marzo,si è tolto la vita, lo ha fatto con un’arma da fuoco nella sua casa di Sesto San Giovanni, vicino Milano.aveva soltanto 21 anni. Era un ragazzo come tanti, con un lavoro da commesso, una nonna affezionata e un inaspettato successo sul web. E potrebbe essere stato proprio l’ricevuto sui social a causa del suo orientamento sessuale a poter aver spinto il ragazzo verso l’estremo gesto.Chi eraLa notizia della morte diè iniziata a diffondersi proprio lì doveera più conosciuto. È stato un video pubblicato su TikTok dall’amico StepRoby ad annunciare la scomparsa del giovane. Un video rimosso poco dopo, ma in seguito confermato dalla persona che aera più vicina. La nonna Lina De Feliceha pubblicato su Facebook l’immagine di una rosa blu, con scritto “un pensiero per te, ti voglio bene”.