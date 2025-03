Lanazione.it - Morti asfissiati nell’incendio della loro casa, tragedia a Montecatini Terme

(Pistoia), 21 marzo 2025 –nella notte a: due persone sono morteabitazione tra via Sardegna e via Pistoiese. I due – un 60enne e una donna di 85 anni, che sarebbe stata la zia dell’uomo – sarebberoper asfissia, in seguito allo sprigionamento del fumo che ha invaso laabitazione; saranno i vigili del fuoco a accertare da dove sia partito l’incendio, probabilmente dalla camera da letto dell’uomo. Sul posto sono ovviamente accorsi in forze i vigili del fuoco, con tre squadre. C’erano anche le forze dell’ordine e il 118; è arrivato anche il sindaco Del Rosso per rendersi conto dell’accaduto. Per questioni di sicurezza è stato necessario evacuare l’appartamento che si trova al piano superiore rispetto a quello dove è avvenuta la: portati in salvo una coppia con il figlio.