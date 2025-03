Anteprima24.it - Morte di Cristina Pagliarulo, la denuncia di Mario Polichetti

Tempo di lettura: 2 minutiUna tragedia evitabile, un caso che solleva indignazione e richiama l’attenzione sulla gestione delle emergenze ospedaliere., 41 anni, è morta dopo ore di sofferenza e richieste di aiuto inascoltate all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Un calvario che si è concluso con un disperato intervento chirurgico, troppo tardi per salvarla. La sua storia non può passare sotto silenzio.“Questa non è sanità, è barbarie. Il caso diè l’ennesima dimostrazione di un sistema al collasso, dove a pagare sono sempre i pazienti”: con queste parole dure e inequivocabili,, responsabile nazionale del dipartimento Sanità per l’Udc,quanto accaduto.“Non possiamo più permettere che simili episodi accadano. È inaccettabile che una donna venga lasciata morire tra sofferenze indicibili per errori e superficialità intollerabili.