Morì schiacciato da un muro | tre condanne assolto il titolare della ditta incaricata dei lavori

Bonate Sotto. Tree un’assoluzione nel processo per l’omicidio colposo di Olivo Torri, operaio 61enneComac di Bonate Sotto, mortoda una parete di cemento armato nel capannone Comac 4, che il 15 maggio 2019 gli era finita addosso.Elio Cisana,Cisana Srl, ladeinel capannone, è stato. Giorgio Donadoni, legale rappresentanteComac, è stato condannato a 8 mesi con pena sospesa e non menzione, Cristian Forlani, responsabilesicurezza e Roberto Locatelli, l’operaio che aveva eseguito il taglioparete, sono stati condannati a un anno di reclusione, quest’ultimo con pena sospesa e non menzione. Donadoni e Forlani dovranno inoltre versare una provvisionale di 10mila euro alla famigliavittima, che si è costituita parte civile.