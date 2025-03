Anteprima24.it - Morì per diabete a 13 anni, altri 5 medici a giudizio a Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di pochi giorni dalla sentenza con la quale Corte di Appello diche ha confermato le condanne nei confronti di dueritenuti responsabili del decesso di Alessandro Farina, il 13enne affetto da una grave forma di, arriva il rinvio apercinquedell’ospedale salernitano “Ruggi”. Le posizioni di tre di questi cinque professionisti furono inizialmente archiviate, mentre i restanti due non sono stati mai raggiunti dall’avviso di garanzia. Già nella prima fase del processo, però, il pm aveva chiesto di rivedere quelle posizioni, sebbene, secondo una prima analisi fattuale e documentale, non risultassero responsabili. Proprio dalla revisione di queste posizioni è scaturito l’avviso di conclusione indagini della Procura die il rinvio anei confronti dei cinque camici bianchi, ora anche loro accusati di omicidio colposo e lesioni personali colpose in ambito sanitario.