Monumento ai caduti destinato al trasloco | Lo valorizzeremo

Ilaideve traslocare da via Dante Alighieri ed essere messo al centro della nuova piazza Santa Francesca Cabrini di Livraga. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che sottolinea come il manufatto sia in una posizione defilata mentre, aavvenuto, sarà valorizzato nella nuova area da poco riqualificata. Ilperò risale agli anni Venti, collocato al termine della Prima Guerra Mondiale, e dunque per essere trasferito occorre il via libera della Soprintendenza. L’esecutivo intende anche ricollocare le targhe con le iscrizioni bronzee in una posizione diversa dall’attuale anche questa definita non consona. Il progetto di riordino riguarderà anche il ridisegno del marciapiede di via Dante in corrispondenza della parte retrostante del Municipio e l’allargamento dell’ingresso carrabile sempre nella zona posteriore della sede comunale.