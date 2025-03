Anteprima24.it - Montesarchio, Sandomenico: “Ci siamo attivati per far si che il passaggio dei mezzi non arrecasse danni al territorio”

Tempo di lettura: 4 minuti“L’opposizione consiliare, intervenendo sulla movimentazione dipesanti sulle strade die del Sannio, in base a un accordo tra la società Assteas e RFI SpA in merito al Progetto “Itinerario Napoli – Bari, raddoppio tratta Apice – Orsara, I lotto funzionale Apice – Hirpinia”, mi fornisce l’occasione per chiarire alcuni aspetti importanti per i cittadini.” – così in una nota il Sindaco diCarmelo“L’accordo prevede che Assteas, infatti, gestisca e tratti materiali (terre e rocce) provenienti in particolare dalle operazioni di scavo del tunnel ad Apice: Assteas, quindi, svolge un servizio nell’ambito di un’opera strategica per il Paese e per il mezzogiorno; pertanto, quella che era una vertenza locale delsi è trasformata in una realtà aziendale chiamata a partecipare ad uno dei più grandi interventi infrastrutturali per il Sud.