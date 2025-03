Sport.periodicodaily.com - Montenegro-Gibilterra: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la prima giornata del gruppo L di qualificazione ai Mondiali 2026. Missione molto difficile per entrambe che comunque puntano a fare un buon percorso.si giocherà sabato 22 marzo 2025 alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci da un’annata molto difficile nella quale hanno collezionato molte sconfitte. Un andamento che è stato interrotto dal successo contro la Turchia, restituendo un po’ di fiducia che dovrà essere confermata in questo match.Dal canto loro, la Nazionale dello stretto è imbattuta da quasi un anno, benché gli avversari non siano stati di livello, e dunque proverà a confermare gli ultimi progressi.LE(3-5-2): Nikic, Marusic, Vujacic, Sipcic, Radunovic, Yankovic, Bakic, Radulovic, Jovocic, Camaj, Krstovic.