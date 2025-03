Thesocialpost.it - Montecatini Terme, scoppia incendio in condominio: morti zia e nipote

Undevastante ha colpito un appartamento a, in provincia di Pistoia, causando la morte di un uomo e una donna. Il rogo si è sviluppato in una stanza adibita a camera da letto, all’interno di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio. L’è partito dalla camera da letto: morte due persone, una signora di 85 anni e ildi 65 anni, Maria Teresa e Fabio Civale.L’allarme è scattato intorno all’1:30, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per domare le fiamme. L’intervento è stato rapido e l’è stato spento in breve tempo, ma purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Per precauzione, una famiglia di tre persone residente nello stesso stabile è stata evacuata e affidata alle cure del Comune.Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di, il sindaco e la polizia municipale.