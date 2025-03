Game-experience.it - Monster Hunter Wilds Showcase, annunciato con data ed orario l’evento di presentazione del Title Update 1

Capcom hail, un evento speciale in cui il producer Ryozo Tsujimoto presenterà i nuovi contenuti in arrivo con il1. L’appuntamento è fissato per martedì 25 marzo alle 15:00 italiane e sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch ufficiale della serie. Il primo aggiornamento gratuito, previsto per inizio aprile, introdurrà il Mizutsune nelle Forbidden Lands, oltre a numerose altre aggiunte che promettono di arricchire l’esperienza di gioco.Il1 porterà diverse novità per i cacciatori di. Tra le più attese c’è il ritorno del Mizutsune, il maestoso leviatano noto per i suoi attacchi acquatici e le bolle scivolose, che farà il suo debutto nelle Forbidden Lands. Questo aggiornamento non si limiterà all’introduzione di un nuovo mostro: Capcom ha già anticipato l’arrivo della Gathering Hub, la classica sala di ritrovo multiplayer dove i giocatori potranno incontrarsi, prepararsi e socializzare prima di affrontare le missioni.