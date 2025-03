Game-experience.it - Monster Hunter Wilds ha venduto più delle metà delle copie in USA su PC

si conferma un enorme successo commerciale, con oltre 8 milioni divendute nei primi tre giorni e il titolo di gioco piùdel 2025 finora negli USA. Ma un aspetto particolarmente interessante è l’enorme successo su PC: secondo i dati di Circana, più dellavendite negli Stati Uniti provengono dalla versione Steam, superando nettamente PlayStation e Xbox. Questo conferma un trend sempre più evidente nel settore videoludico, con il PC che si afferma come piattaforma centrale per i titoli multipiattaforma.Come leggiamo su IGN, nonostantesia una serie storicamente legata alle console, l’apertura al pubblico su PC sembra aver spinto le vendite a livelli mai visti prima. I dati in possesso di Mat Piscatella di Circana mostrano che il lancio diha generato entrate più che doppie rispetto aRise nel 2021, dimostrando quanto la community su PC sia cresciuta.