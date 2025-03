Lanazione.it - Monossido di carbonio in una colonica a Lammari

Leggi su Lanazione.it

Capannori (Lucca), 21 marzo 2025 – Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco nella prima serata di giovedì a. Pochi minuti prima delle 20 i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in unaper per accertare la presenza didinella struttura, composta da cinque appartamenti. I rilievi effettuati dai vigiili del fuoco hanno effettivamente accertato la presenza del pericoloso e letale gas: una persona è stata presa in consegna dal 118. Sul posto presente anche una pattuglia dei carabinieri di Capannori. Ildiè un gas incolore e inodore, noto come "killer silenzioso" perché può accumularsi in ambienti chiusi senza che le vittime si rendano conto del pericolo fino a quando non è troppo tardi. Si sprigiona dalla combustione incompleta di materiali come legna, carbone, gas e altri combustibili fossili.