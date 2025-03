Mondiali Indoor di Atletica Diaz straordinario a Nanchino | è oro nel salto triplo

Leggi su Ilfaroonline.it

Andymostruoso aidi: l’azzurro è campione del mondo dicon un record italiano da favola di 17,80. Dopo il titolo europeo agguantato due settimane fa ad Apeldoorn, il saltatore allenato da Fabrizio Donato si conferma in Cina e porta a casa la terza medaglia consecutiva da quando ha cominciato a gareggiare per l’Italia, la scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi (dove aveva centrato uno splendido bronzo).dà subito una spallata alla gara con un 17,80 saltato al primo tentativo. È la migliore prestazione stagionale e nessuno riesce a prenderlo. Dietro di lui, argento al cinese Zhu Yaming (17,33) e bronzo al brasiliano Almir Dos Santos (17,22). (Fonte Adnkronos)Le dichiarazioni – Fonte FIDAL/fidal.it“Mi piace mantenere la parola, avevo detto che avrei vinto e l’ho fatto – esulta il campione del mondo – Parigi ha aperto il ‘rubinetto’, poi è arrivato l’oro di Apeldoorn e adesso l’oro aiin Cina: i risultati parlano da soli, ci vediamo aidi Tokyo in estate.