Mondiali di Curling 2025 l’Italia Femminile si ferma | le Azzurre perdono con Corea del Sud e Canada

Chiude anticipatamente idiin gara. Lehanno perso con ladel Sud e con ilper 2-6 e per 2-9, senza accedere alla fase a eliminazione diretta.Tanto cuore in gara per le atlete tricolori, ma non è bastato.è stata rappresentata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti).Foto WCF (da Ufficio Stampa FISG)