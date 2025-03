Juventusnews24.com - Mondiale per Club, è ufficiale! La FIFA estromette una squadra dalla competizione. Tutti i dettagli nel comunicato!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24per, laha ufficialmente estromessounaa causa della multiproprietà:Ilpersubisce un primo scossone importante. La, infatti, hal’esclusione di un: si tratta delLeon. Ecco ilstampa in merito alla conformazione del nuovo torneo internazionale in cui ci sarà anche la Juve.– «A seguito dell’apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del CF Pachuca e delLeón, il presidente della Commissione Disciplinare dellaha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’Appello della, in conformità con l’articolo 56, paragrafo 3, del Codice Disciplinare della. Dopo aver valutato tutte le prove disponibili, il presidente della Commissione d’Appello dellaha stabilito che il CF Pachuca e ilLeón non hanno rispettato i criteri relativi alla multiproprietà di, come definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento dellaper la Coppa del Mondo per2025.