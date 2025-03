Moltiply Group acquisisce Verivox da ProSiebenSat 1 Media per 2315 milioni

Quotidiano.net - Moltiply Group acquisisce Verivox da ProSiebenSat.1 Media per 231,5 milioni

ha firmato un accordo vincolante con alcune società controllate dalla tedesca.1, della quale Mfe-set è ampiamente primo azionista, per l'acquisizione dell'intero capitale die delle rispettive controllate. Lo rende noto un comunicato dell'ex gruppo Mutuionline, specificando che il prezzo complessivo pattuito per l'operazione è di 231,5in termini di 'equity value', sulla base di una posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 pari a 6,5di cassa netta. Al momento dell'esecuzione dell'accordo, una newco diassumerà debiti nei confronti di- generati da un rapporto di cash pool - per 53,9e subentrerà in un finanziamento soci nei confronti diper 13,7, "i cui controvalori saranno compensati al closing con il prezzo pattuito per l'operazione", spiega l'acquirente.